Anadolu Ateşi Van gösterisi yine ertelendi

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaz konserleri bünyesinde 7 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek olan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu programı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenmiş olan programın yeni tarih ve saati resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz” denildi.

İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu programı 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacaktı. Van Büyükşehir Belediyesi 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan programı aksaklıklardan dolayı 7 Ağustos 2022 tarihine ertelemişti. Programa 1 gün kala "Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Van Gösterisi"nin bir kez daha ertelendiğini duyuran Van Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde programın yeni takvimini Vanlılarla paylaşacak.