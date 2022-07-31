Akdamar Adası Giriş Ücretleri 2022

Van'da 2022 yılında bir çok sektörde zamların yapılması turizm sektörünü de vurdu.

Bunlardan en dikkat çeken ise Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası oldu.

Van’da her ay binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan ve kent turizmine büyük katkı sağlayan Akdamar Adası giriş ücretine yapılan zam vatandaşların tepkisini çekti.

Bakanlığın yaptığı zamdan sonra Van’da adaya giriş ücreti 60 TL olarak belirlendi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası adaya geçiş için kullanılan tekne fiyatı ise 35 TL oldu.

Bu zamlarla birlikte adaya gidebilmek için kişi başı harcanan miktar 95 TL’ye yükseldi.

Akdamar Adasının yanı sıra Van Kalesi ve Van Müzesi’ne giriş ücretleri de 20 TL olarak belirlendi.

Van Hakimiyet