78. Venedik Film Festivali'nde büyük ödül Fransa'nın oldu.
İtalya'da bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’nin büyük ödülü "Altın Aslan"ı, Fransız yönetmen Audrey Diwan'ın imzasını taşıyan "L'evenement" birinciliği alarak zirveye çıktı.
Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yapılan dünyanın en eski film festivali, düzenlenen ödül töreniyle sona buldu.
Ödül gecesinde, festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmenliğini Audrey Diwan'ın üstlendiği "L'evenement (Happening)" filmi kazandı.
Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne ise "The Power Of The Dog" filminin Yeni Zelandalı yönetmeni Jane Campion layık görüldü.
Festivalde, jüri büyük ödülünü "È Stata La Mano Di Dio" filminin İtalyan yönetmeni Paolo Sorrentino alırken, jüri özel ödülü ise "Il Buco" filminin yönetmeni İtalyan yönetmen Michelangelo Frammartino'ya verildi.
En iyi senaryo ödülünü de "The Lost Daughter" filmini yazıp yöneten ABD'li yönetmen Maggie Gyllenhaal kazandı., Venedik Film Festivali'nin 79'uncusunun, 31 Ağustos-10 Eylül 2022'de yapılacağı bilgisi verildi.
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