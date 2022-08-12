700 yıllık geçmişe sahip Gevaş Selçuklu Mezarlığı restore ediliyor

Vali Ozan Balcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetiyle beraber Gevaş ilçemizde bulunan Halime Hatun Kümbeti ve Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Gevaş Selçuklu Mezarlığı'nın önemli bir kültür mirası olduğuna dikkat çeken Vali Balcı, “Köklü tarihi olan ilimizin kültürel mirasının korunması için yoğun çalışma içerisine gireceğiz. Atalarımızdan emanet bu eserleri biz de gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu kapsamda Selçuklu Mezarlığımızı restore edeceğiz” dedi.

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