700 yıllık geçmişe sahip Gevaş Selçuklu Mezarlığı restore ediliyor
700 yıllık geçmişe sahip, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük Selçuklu Mezarlığı olan "Gevaş Selçuklu Mezarlığı" restore ediliyor.
Vali Ozan Balcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetiyle beraber Gevaş ilçemizde bulunan Halime Hatun Kümbeti ve Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Gevaş Selçuklu Mezarlığı'nın önemli bir kültür mirası olduğuna dikkat çeken Vali Balcı, “Köklü tarihi olan ilimizin kültürel mirasının korunması için yoğun çalışma içerisine gireceğiz. Atalarımızdan emanet bu eserleri biz de gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu kapsamda Selçuklu Mezarlığımızı restore edeceğiz” dedi.
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