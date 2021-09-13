58.Antalya Altın Portakal film Festivali için geri sayım başladı.

58.Antalya Film Festivali'nin afişi yayınlanırken , "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" jürisi belli oldu.

Kültür & Sanat 13.09.2021, 17:27
58.Antalya Altın Portakal film Festivali için geri sayım başladı.

 

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 10 filmi değerlendirecek jüri ve festivalin afişi hazır!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada “Festival afişi geçtiğimiz aylarda yaşanan ve tüm ülkemizi derinden üzen orman yangınlarının yarattığı yıkımın ardından, sanatın iyileştirici gücüyle yeniden yeşermeye, el ele verip üretmeye devam ederek yangının elimizden aldıklarını yerine koyacağımıza olan inançla hazırlandı. Antalya başta olmak üzere ülkenin pek çok yerinde yaşanan yangınların söndürülmesi için canla başla çalıştık. Şimdiki görevimiz ise kaybettiklerimizi yerine koyabilmek, yaşanır bir gelecek için umut ve ilham olmak diyerek festivalimizin afişine ağaçlarımızı taşıdık. Aynı zamanda bir müjdemiz daha olacak; bu yıl festivalde ‘Antalya Altın Portakal Hatıra Ormanı’nı oluşturmak için ilk fidanlarımızı dikeceğiz ve Antalya’ya festival gibi köklü ağaçlarla dolu, her yıl sinemayla büyüyecek bir orman kazandıracağız,” dedi.

Emin Alper'in başkanlık yapacağı Jüride Ahmet Sesigürgil, Ayfer Tunç ,Gaye Su Akyol.Hazal Kaya,Muhammet Uzuner ve Senem Tüzen yer alıyor .

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