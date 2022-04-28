1. Akdamar Badem Çiçeği Festivali başladı.
Van Valiliği himayesinde büyükşehir belediyesi koordinasyonunda bu yıl ilki düzenlenen '1. Akdamar Badem Çiçeği Festivali', Gevaş ilçesindeki kortej yürüyüşüyle başladı.
Yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Renkli görüntülerle başlayan yürüyüşün ardından program Akdamar Adası’nda devam edecek.
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