Kredi Kartı Borçlarında Yeni Dönem Başlıyor

Bu düzenleme, son zamanlarda artan borçlanma ve takibe düşme oranlarına yanıt olarak gerçekleştirildi. Artık geciken borçlar için uygulanacak faiz oranları, dönem borcuna göre belirlenecek ve bu durum, borçlu olan bireyler için büyük bir rahatlama sağlamayı hedefliyor.

Uygulamanın Faydaları ve Yeni Vade Seçenekleri

Bu yeni yapılandırma imkanı ile kredi kartı borçlarını ödemekte zorlananlar, artık eski sistemin sunduğu 12 veya 24 ay yerine, 60 aya kadar vade ile borçlarını yapılandırabilecekler. Uzmanlar, bu adımın sadece borçların daha kolay ödenmesini sağlamamakla kalmayıp, aynı zamanda tüketimin azaltılmasına da katkıda bulunarak enflasyonla mücadelede bir rol oynayacağını ifade ediyor. Böylece, borçlu vatandaşlar için yalnızca bir ödeme kolaylığı değil, aynı zamanda ekonomik istikrar adına bir umut doğmuş oldu.

Faiz Oranları ve Harcama Limitleri

Yeni düzenlemeye göre, kredi kartı borçlarının faiz oranları artık daha adil bir biçimde belirleniyor. Düşük harcama yaparak asgari ödemeleri gerçekleştiren bireyler, geçmişte olduğu gibi yüksek faiz oranları ile karşılaşmayacak. Faiz oranları, 25 bin lira altındaki borçlar için yüzde 3,50’den başlayarak, borç miktarına göre artacak şekilde kademelendirilecek. Ayrıca, yeni harcama limitleri de belirlenmiş olup, 25 bin lira altı, 25 bin ile 150 bin lira arası ve 150 bin lira üstü kategorileri üzerinden faiz uygulanacak. Böylelikle, borçlu bireyler için çok daha öngörülebilir bir mali süreç sağlanmış oluyor.