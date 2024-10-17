Borçlarınıza Can Suyu Olacak Yenilikler

Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) iş birliğiyle hayata geçirilen düzenleme, resmi olarak 1 Kasım'da girecek. Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar sayesinde, borçlarının karmaşıklığı bireyler için yeni bir ödeme planı sunulmuş oldu. Faruk Erdem'in canlı yayında açıklandığı gibi, süreçteki faiz oranlarına dikkat etmek için kritik bir noktaya sahibiz. Kamunun yanı sıra özel bankaların da bu süre boyunca katılım göstermesi, işlemlerin hız kazanmasına katkı sağlanması sağlandı. Kamu bankaları üzerinden yapılan ödemeler, yalnızca kısa sürede 1,5 milyar TL'lik bir borç miktarını kapsıyordu. BDDK'nın yeni düzenlemesi sayesinde, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları artık 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Özellikle minimum ödeme tutarını dahi karşılama zorluğunun kredi kartı sahipleri için bu gelişme büyük bir avantaj sunuyor. Ayrıca Merkez Bankası'nın sunduğu referans faiz oranı sayesinde ödemeler daha kolay bir hale getiriliyor.