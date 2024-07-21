Geçmişte de eşlerin ortak ev alması gibi bir uygulamanın devamı niteliğindeki ortak kredi çekerek ev almak, bankaların rutin uygulamaları içinde yer alıyor.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son dönemde sık sık gündeme gelen, birden fazla kişinin ortak kredi çekerek bir konutu alabileceği ortak konut kredisi ile ev sahibi olabilme konusunda açıklama yaptı.

Özelmacıklı'ya göre bu kredi türü, düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek konut alımlarını finanse etmelerine olanak tanıyor.

"Herkesin kredi başvurusu ayrı ayrı değerlendiriliyor"

Bu sistemde bankalar, kredi başvurusunda bulunan her bireyin gelir durumunu ayrı ayrı değerlendiriyor ve kredi tutarını belirliyor.

"En az 2, en fazla 5 kişi bir araya geliyor"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özelmacıklı, şu bilgili verdi:

Ortak Konut Kredisi, en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek yüksek tutarlarda konut kredisi kullanmalarına olanak tanıyor. Bu kredi türü, taksit ödemelerinin ortaklar arasında bölüşülmesi sayesinde konut alımını daha ulaşılabilir bir hale getirmeyi hedefliyor.

"Hissedarların adına ortak tapu çıkıyor"

Bu kredi türünde ayrıca hissedarların adına da ortak tapu çıkmış oluyor. Ortaklardan biri, birkaçı ya da tümüne de kredi kullandırılabiliyor. Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına göre belirleniyor.

"Ortak konut alımı mümkün"

Mevcut koşullarda orta gelirlilerin dahi ev alma imkanının zorlaştığını ifade eden Özelmacıklı şöyle konuştu:

Bu kredi ile birden fazla kişinin gelir beyanıyla, yüksek tutarlarda taksitlerin kolayca ödeme imkanları sunuluyor. Bu kredi türü, düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek konut alımlarını finanse etmelerine olanak tanıyor. Bankalar, kredi başvurusunda bulunan her bireyin gelir durumunu değerlendiriyor ve kredi tutarını belirliyor.

"Bireyler tek başlarına başvurduklarında elde edemeyecekleri yüksek kredi limitlerine ulaşabiliyor"

Bu sayede, bireyler tek başlarına başvurduklarında elde edemeyecekleri yüksek kredi limitlerine de ulaşabiliyorlar. Ayrıca, ortak konut kredisi başvuruları genellikle tek başına başvurulara göre daha hızlı ve kolay bir onay sürecinden geçiyor.

"Biri ödeme yapmazsa hepsi sorumlu olacak"

En büyük risk ise, borç sorumluluğu. Kredi ortaklarından biri ödemelerini yapamazsa, kalan ortaklar borcun tamamından sorumlu olurlar.

"Konut fiyatları geriliyor"

İnşaat maliyet endeksinin 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,78 arttığını belirten Özelmacıklı, şu bilgileri verdi:

Gayrimenkul piyasalarında gerçek bir alım fırsatı döneminde olduğumuzu düşünüyoruz. Özellikle mevcut durumda 2. el gayrimenkuller ve müteahhitler tarafından tamamlanmış konutlarda ciddi bir alım fırsatı var. Konut fiyatlarında Merkez Bankası verilerine göre reel olarak ise yüzde 13,3 oranında azalma var. Maliyetler ise artmaya devam ediyor.

"Konut alımında fırsat dönemindeyiz"

Şu anda piyasada üretim maliyetinin altındaki fiyatlarda satışta olan konutlar var. Yeni üretilecek konutlarda özellikle satış fiyatlarının mevcut piyasa rakamlarının 1,5-2 katına yakın olacağı öngörülüyor. İnşaat firmaları tarafından bitmiş durumda olan ve taksitle yapılan satışlar büyük avantajlar barındırıyor.

Örnek hesaplama

Özelmacıklı, uygulamayı bir örnek üzerinde hesapladı ve, “Örneğin 2 milyon TL üzerinden müşteri bir konut kredisi alsa, aylık yüzde 3,49 faiz oranı ile 120 ay vadede aylık 70 bin 956 TL ödemesi olacak. Bu ödemeyi 5 ortak olarak girdikleri takdirde, her biri yaklaşık 14 bin 191 TL taksit ödemiş olacak. Bu koşullarda arkadaşlar, dostlar birleşerek ortak eve girmeliler. Ailelerde ebeveynler imkanları varsa çocuklarına destek olup, yüksek faiz oranlarında bile olsa fiyatların düşük olduğu bu dönemde çocuklarını ev sahibi yapmaya çalışmalı.” dedi.