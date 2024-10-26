Konut ve otomobil piyasası, Ticaret Bakanlığı’nın son iki yılda devreye aldığı tedbirler ile normale döndü. Piyasadaki köpük fiyatlar erimeye başladı. Özellikle ticaret yapılan ilan sitelerine özen gösterildi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçildi.

Ayrıca satışa aracılık yapacak olan kişilerin, yetkilendirilmiş emlakçı olması şartı da devreye girdi. Satışların ‘güvenli ödeme sistemi’ ile yapılmasına karar verildi. İkinci el otomobil piyasasında ise 6 ay 6 bin kilometreden önce sıfır otomobil satışının şirketler tarafında yasaklanması kararı da uzatıldı.

İlan sitelerinde uygulanan denetim bazı fırsatçıların sosyal medyaya kaymasına sebep oldu. İnternetteki ilanların takip edilmesi nedeniyle, satışlarını Instagram’a kaydıranlar, usulsüz satışa devam eder oldu. Bunu gören Ticaret Bakanlığı, denetimlerin sosyal medyada da yapılacağını açıkladı. Bu tür mecralarda fahiş fiyat sahte ilan ya da kural dışı satış yapanlara 10 bin lira ile 100 bin lira arasında ceza kesileceği duyuruldu.

DİSTRİBÜTÖRLERE YENİ KURALLAR

Konu Ticaret Bakanlığının da radarına girdi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmeliklerin geleceğini söyleyerek “Şu anda tespitleri yapıyoruz. Onlar ya bize uyacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına 10 bin - 100 bin TL arası ceza uygulanacak” dedi. Bakanlık ayrıca, sadece sosyal medya platformlarına değil, distribütörlere yönelik de çeşitli yeni yükümlülükler getirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından motorlu kara taşıtlarının ticaretine dair yapılan düzenlemelerde, distribütörlerin yetkili satıcılarla ilişkilerinde belirli kurallara uyum sağlamaları gerektiğini vurgulayan Gürcan, şöyle konuştu: Distribütörlerin, yetkili satıcıları son üç yılın aylık ortalama satış miktarını aşacak şekilde araç alımı yapmaya zorlamaması gerekecek. Fatura tarihinden itibaren, araç fiyatında sonradan artış yapılması yasaklandı. Distribütörler, taşıtı satın alan yetkili satıcıya en geç 15 gün içinde teslim etmekle yükümlü olacak. Yetkili satıcıların araç satışlarını veya kampanyalara katılımlarını mal veya hizmet alımı gibi şartlara bağlamamaları gerekecek. Bu kapsamda, yeni düzenlemeler ile sektördeki ticari ilişkilerde şeffaflığın ve adil ticaretin sağlanması hedefleniyor.