Ekim ayı itibariyle vatandaşlar sıcak havanın keyfini park ve bahçelerde çıkarırken, Van Valiliği 17 Ekim Perşembe günü itibariyle bu sıcaklıkların düşeceğini duyurdu.

Hafta sonuna kadar Van’da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşüş gösterecek. Ayrıca yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar beklentisi de söz konusu.

“HAVA SICAKLIĞI AZALACAK!”

Van Valiliği, meteorolojik verilere göre kentte hava sıcaklığının yarından itibaren hissedilir derecede düşeceğini kaydetti.

Valilik açıklamasında; “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 17 Ekim 2024 Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.” ifadelerine yer verildi.

“ZİRAİ DON RİSKİNE DİKKAT”

Paylaşımda, “Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.” uyarısı yapıldı.