Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan istatistik verilerine göre 2023 yılında ülkemizde kişi başı hekime müracaat sayısı 11,4 olurken kişi başı diş hekimine müracaat sayısı 0,68 ve yatak doluluk oranı 58,2 olarak gerçekleşti.

Kişi başı hekime müracaat sayısı ile kişi başı diş hekimine müracaat sayısının en yüksek olduğu bölge Batı Karadeniz, yatak doluluk oranının en yüksek olduğu bölge Doğu Marmara, ortalama kalış gününün en yüksek olduğu bölge ise Batı Anadolu olarak kayıtlara geçti.

Van’ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde; kişi başı hekime müracaat 9,8, kişi başı diş hekimine müracaat 0,65 oldu. 2023 yılında Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde yatak doluluk oranı yüzde 55,4, ortalama kalış günü 4,4 olarak gerçekleşti. Kişi başı hekime müracaatın en düşük olduğu bölge Van’ın da içinde yer aldığı Ortadoğu Anadolu Bölgesi oldu.

2023 yılında Ortadoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kentlerin yatak devir hızı 49,3, yatak devir aralığı ise 3,3 oldu.