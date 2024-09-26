Doğalgaz ve Elektrik Fiyatlarıyla Etkilenme

Son dönemde doğalgaz, elektrik, odun ve kömür fiyatlarına gelen zamlar, soba alımını zorlaştırıyor ve fiyatların yükselmesine neden oluyor kömür fiyatları, geçtiğimiz yıla göre iki katına çıkarak ton fiyatı 11 bin TL’ye kadar ulaşmış durumda, bu durum soba alımını daha da etkiliyor.

Odun Fiyatlarındaki Artış

Odun fiyatları da iki katına çıkarak 6 bin TL seviyelerine ulaşırken, vatandaşların ısınma giderleri artıyor Soba fiyatları, kalitesine göre 8 bin TL’den başlayıp 25 bin TL’ye kadar çıkarken, esnaflar bu artışın kalitesine göre 500 TL ile 10 bin TL arasında değiştiğini belirtiyor.