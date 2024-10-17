Kış Saati Uygulaması Resmen İptal Edildi

Özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerin karanlıkta okula gitme sorununu beraberinde getirirken, eğitim sisteminde önemli değişikliklere neden olabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, il yönetimlerinin okul giriş ve çıkış saatlerini belirleme yetkisine sahip olduğunu hatırlatarak, yerel yönetimlerin bu konuda gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

Valiliklere Önemli Görevler Düştü

Yaz saati uygulamasının devam etmesi, özellikle küçük yaştaki öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz yönde etkileyecek. Kış saatine geçilmediği için, sabahları karanlıkta okula gitmek zorunda kalan çocuklar, güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. MEB, bu durumu göz önünde bulundurarak, ders saatlerinin planlanmasında gün doğumu ve batımının dikkate alınması gerektiğini belirtti. geçilmesi gerektiği ifade ediliyor.Genelgede, valiliklere, il bazlı mesai ve ders saatlerini belirleme yetkisi verildiği belirtilerek, bu düzenlemelerin eğitim ve öğretimi aksatmadan yürütülmesi gerektiği vurgulandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde, her bölgenin özelliklerine göre çalışma saatlerinin ayarlanması gerektiği ifade edildi. MEB, tüm valiliklerin, öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilememek için gerekli tüm önlemleri alarak, ders saatlerini günümüz şartlarına uygun bir şekilde belirlemelerini istedi.