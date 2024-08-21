Van’da üç aylık yaz tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlıyor. İlkokula yeni başlayacak çocuklar için eğitim, 2 Eylül’de adaptasyon sağlanması adına bir hafta erken başlayacak. Bu çerçevede kentte okul ihtiyaçları için kırtasiyelere akın eden veliler, temel ihtiyaçları alarak öğrencilerini eksiksiz bir şekilde okula göndermenin hesabını yapıyor. Kırtasiye malzemesi alan velilere, öğretmenlerin verdiği listeye uymaları konusunda uyaran kırtasiyeciler ise ucuz ve kalitesiz ürünlerden uzak durulması önerisinde bulundu.

İHA muhabirine konuşan kırtasiye yetkilisi Ömer Faruk Arslan, eğitim öğretim sürecine kısa bir süre kala tatlı bir hareketliliğin başladığını ifade ederek, “Bu tam anlamıyla bizim beklediğimiz bir hareketlilik değil ama erkenden işlerini halletmek isteyen müşterilerimiz var. Bizde bu konuda ne kadar erken gelen müşteri kitlesi varsa o kadar karlı olur. Hem fiyatlar konusunda hem de malzemelerin kalitesi açısından da faydası olur” dedi.

Fiyatlarda geçen seneye oranla yüzde 100 bir zammın söz konusu olduğunu vurgulayan Arslan, geçen sene bir ilkokul öğrencinin maliyetinin bin 500 TL iken bu sene 3 bin TL’lik bir maliyetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kırtasiye malzemesi alacak olan vatandaşları özellikle korsan ürünlere karşı uyaran Arslan, “Kırtasiye ürünleri kırtasiyeden alınır. Diğer yerlerden alınan kırtasiye malzemelerinin korsan mı, orijinal mı olduğu belli değil. Bazı markalar barkot sistemiyle kendi ürünlerinin korsanlarının önüne geçme adına bir adım atmışlar.

Tabi bu her ürün için geçerli değil. Birçok ürün bu konuda korsan mağduru. Özellikle boya grubu, çok kimyasal madde içeren bir gruptur. Korsan grup içerisinde boya varsa bu çok tehlikeli. Çünkü çocukların dokunduğu, ağzına, eline, yüzüne sürdüğü bu boyalar; şayet kimyasalları eğer çocuklara zarar verici madde içeriyorsa, bu çocukların sağlığını tehlikeye atıyor. Bizde bu konuda korsanlığın önüne geçme adına halkımıza çağrımız; kırtasiyeyi kırtasiyecilerden, orijinal ve bu işin ehli olan yerlerden alsınlar. Böylece hem maddi açıdan hem de sağlık açısından karlı olurlar” ifadelerini kullandı.