Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta bir hafta daha geride kaldı. Zorlu ve çekişmeli maçlara sahne olan haftada lider değişirken, grubun yeni lideri Serik Belediyespor oldu.

Serik Belediyespor’un, Çimentaş Elazığspor’u 2 – 1 mağlup etmesi ve Somaspor’un da haftaya lider olarak giren Motolux 68 Aksarayspor’u 1 – 0 yenmesi sonucunda grubun yeni lideri Serik Belediyespor oldu.

Zorlu maçlara sahne olan 13. haftada Diyarbekir Spor A.Ş. de güçlü rakibi Menemen Futbol Kulübü’nü 1 – 0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.

İşte haftanın toplu sonuçları;

Serik Belediyespor 2-1 Çimentaş Elazığspor

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 3-1 Belediye Derince Spor

Bucaspor 1928 2-4 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

Ankara Demirspor 1-1 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

Giresunspor 0-3 Merkür Jet Erbaaspor

Somaspor 1-0 Motolux 68 Aksarayspor

Diyarbekir Spor A.Ş. 1-0 Menemen Futbol Kulübü

Karacabey Belediye Spor A.Ş. 3-0 Nazilli Spor A.Ş.

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 0-3 Karaman Futbol Kulübü

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