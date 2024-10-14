Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta kritik maçların oynandığı 7. haftada gruptaki sıralama değişti.

7. haftaya lider başlayan Motolux 68 Aksarayspor, haftanın en zor maçlarından birinde Çimentaş Elazığspor’u 1 – 0 mağlup etti. Grup’ta aynı averaj ve aynı puanla (19 puan) liderin ardından 2. sıraya yerleşen Motolux 68 Aksarayspor, performansıyla göz dolduruyor.

Grubun dikkat çeken takımlarından biri olan Menemen Futbol Kulübü de yine deplasmanda Giresunspor’u 2 – 0 yenerek, 19 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Haftanın bir diğer kazananı Bucaspor 1928 kendi sahasındaki zor maçta Karacabey Belediye Spor A.Ş.’yi 3 – 2’lik skorla mağlup ederek 16 puanla 3. sıraya yerleşti.

Grubun iddialı takımlarından biri olan Serik Belediyespor, kendi sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile 2 – 2 berabere kalarak 4. sıraya geriledi.

Ankara Demirspor, konuk ettiği Belediye Derince Spor ile 1 – 1 berabere kalarak 5. sırada yer alırken, düşüş yaşayan ve Motolux 68 Aksarayspor’a 1 – 0 mağlup olan Çimentaş Elazığspor da 6. sırada yer buldu.

Karacabey Belediye Spor A.Ş., deplasmanda Bucaspor 1928’e mağlup olmasına rağmen 10 puanla 7. sırada tutunmayı başarırken, yine deplasmanda Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile 1 – 1 berabere kalan Artı Değer Van Spor FK de puanını 9’a çıkardı ve 8. sıradaki yerini korudu.

Grupta 7. haftanın son maçı bugün saat 15.00’te Diyarbekir Spor A.Ş. ile Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. arasında oynanacak.

Grupta oynanmayan tek maç dışında puan durumu ve sıralama şu şekilde oluştu;