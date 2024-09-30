Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan 5. hafta maçları ile devam etti. Haftaya lider olarak giren Menemen Futbol Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı Artı Değer Van Spor FK ile 1 – 1 berabere kalınca liderlik koltuğu el değiştirdi.

Kırmızı Grubun yeni lideri, kendi sahasında Nazilli Spor A.Ş.’yi 2 – 0 mağlup eden Motolux 68 Aksarayspor oldu.

Kırmızı Grup’ta 3 takım 13 puana sahip. Gol averajı farkıyla liderlik koltuğunda Motolux 68 Aksarayspor otururken, Menemen Futbol Kulübü 2. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip ve çıkışını sürdüren Çimentaş Elazığspor da 3. sırada bulunuyor.

Kendi sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928’i 1 – 0 mağlup eden Serik Belediyespor 11 puanla 4. sıraya yerleşirken, haftayı puansız kapatan Bucaspor 1928 ise 5. sıraya geriledi.

Deplasmanda Diyarbekir Spor A.Ş.’yi 3 – 1 mağlup eden Karacabey Belediye Spor A.Ş. 6. sıraya yükselirken, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ile 0 – 0 berabere kalan Ankara Demirspor 7. sırada yer buldu.

Artı Değer Van Spor FK, Menemen Futbol Kulübü deplasmanında berabere kalınca 1 sıra geriledi ve haftayı 8 puanla 8. sırada tamamladı.

Kırmızı Grup’ta Somaspor 7 puanla 9., Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK 7 puanla 10., Karaman Futbol Kulübü 5 puanla 11., Giresunspor 5 puanla 12., Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 4 puanla 13. sırada bulunuyor.

Merkür Jet Erbaaspor 3 puanla 14., Belediye Derincespor 2 puanla 15., Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 1 puanla 16., Diyarbekir Spor A.Ş. 1 puanla 17 ve henüz puanı bulunmayan Nazilli Spor A.Ş. ise son sırada yer alıyor.

HAFTANIN SONUÇLARI

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK 0-0 Belediye Derince Spor

Menemen Futbol Kulübü 1-1 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

Diyarbekir Spor A.Ş. 1-3 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Ankara Demirspor 0-0 Turkısh Oıl Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Serik Belediyespor 1-0 Bucaspor 1928

Motolux 68 Aksarayspor 2-0 Nazilli Spor A.Ş.

Merkür Jet Erbaaspor 0-4 Karaman Futbol Kulübü

Somaspor 3-2 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Giresunspor 0-2 Çimentaş Elazığspor