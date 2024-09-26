Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 5. hafta maçları 28 ve 29 Eylül tarihlerinde oynanacak. Haftalar ilerledikçe ligde heyecan artarken, takımların potansiyelleri de ortaya çıkmaya başlıyor.
Kırmızı Grup’ta ilk 4 haftada öne çıkan takımlar olurken, şimdiden şampiyonluk yolunda yarışabilecek takımlara ilişkin yorumlar ve tahminler ortaya atılmaya başlandı.
Kırmızı Grup’ta bu hafta yine çekişmeli maçlara sahne olacak.
Haftanın programı şu şekilde;
28.09.2024 16:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Belediye Derince Spor
28.09.2024 19:00 Menemen Futbol Kulübü - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü
29.09.2024 15:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Karacabey Belediye Spor A.Ş.
29.09.2024 15:30 Ankara Demirspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
29.09.2024 15:30 Serik Belediyespor - Bucaspor 1928
29.09.2024 15:30 Motolux 68 Aksarayspor - Nazilli Spor A.Ş.
29.09.2024 15:30 Merkür Jet Erbaaspor - Karaman Futbol Kulübü
29.09.2024 16:00 Somaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.
29.09.2024 19:00 Giresunspor - Çimentaş Elazığspor