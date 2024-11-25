Kırmızı Grup’ta lig heyecanı devam ediyor. Zorlu maçlarla geride kalan 13. haftada, Diyarbekir Spor A.Ş., Menemen Futbol Kulübü’nü yenerek 3 puanla tanışmış oldu. Bu maçın ardından Kırmızı Grup’ta galibiyetle tanışmayan takım kalmadı.

Kırmızı Grup’ta 13. hafta itibari ile henüz yenilgisi olmayan tek takım bulunuyor. Performansıyla dikkat çeken ve 13. hafta itibari ile liderlik koltuğuna oturan Serik Belediyespor’un grupta henüz mağlubiyeti bulunmuyor.

Namağlup olarak yoluna devam eden Serik Belediyespor, şuana kadar 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu maçlarda 31 gol kaydeden lider, kalesinde ise 12 gol gördü. Serik Belediyespor, 33 puanla lider durumda.

Serik Belediyespor, ligin 12. hafta maçında Van’da Artı Değer Van Spor FK ile karşılaşmış ve mücadeleden 2 – 1 galibiyetle ayrılan taraf olmuştu.