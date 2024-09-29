Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 5. hafta heyecanı bugün devam edecek. Dün iki karşılaşmanın oynandığı Kırmızı Grup’ta bugün de 5 maç oynanacak ve takımlar 3 puan arayacak.

Günün ilk maçında saat 15.00’te Diyarbekir Spor A.Ş., Karacabey Belediye Spor A.Ş.’yi ağırlayacak.

Saat 15.30’da ise 4 karşılaşma oynanacak. Bu maçlarda Ankara Demirspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’u, Serik Belediyespor - Bucaspor 1928’u, Motolux 68 Aksarayspor - Nazilli Spor A.Ş.’yi ve Merkür Jet Erbaaspor ise Karaman Futbol Kulübü’nü konuk edecek.

Saat 16.00’daki maçta Somaspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. karşı karşıya gelecek.

Haftanın kapanış maçında ise Giresunspor kendi sahasında Çimentaş Elazığspor ile karşılaşacak.