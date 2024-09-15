Kırmızı Grup’ta dün 3 maç oynandı. 2. Lig Kırmızı Grup’ta 3. hafta maçları bugün oynanacak 6 karşılaşma ile tamamlanacak.

Dünki mücadelelerde Serik Belediyespor deplasmanda Diyarbekir Spor A.Ş'yi 4 - 2 mağlup ederken, Ankara Demirspor, kendi sahasında Karacabey Belediye Spor A.Ş.'yi 3-1'le geçti. Bir diğer karşılaşmada Çimentaş Elazığspor da, Nazilli Spor A.Ş.'yi yine 3 - 1 mağlup etmeyi başardı.

BUGÜN Kİ MAÇLAR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün 6 maç oynanacak.

Artı Değer Van Spor FK'nin Giresunspor deplasmanında sahaya çıkacağı bugünün maç programını şu şekilde;

16:00 MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR - KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

16:00 MERKÜR JET ERBAASPOR - BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.

16:30 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SPOR KULÜBÜ - TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.

16:30 SOMASPOR - BUCASPOR 1928

19:00 MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ - BELEDİYE DERİNCE SPOR

19:00 GİRESUNSPOR - ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ