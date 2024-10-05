Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın ilk maçında Artı Değer Van Spor FK sahasında Motolux 68 Aksarayspor’u ağırlayacak. Bu maç saat 15.00’te başlayacak.

Günün diğer maçlarında Nazilli Spor A.Ş., Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol S’yi, Belediye Derince Spor ise Merkür Jet Erbaaspor’u konuk edecek. Bu iki maçın başlama saati ise 16.00.

Günün diğer 2 maçı ise akşam oynanacak. Saat 19’da oynanacak maçlarda Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Serik Belediyespor’u, Bucaspor 1928 ise Giresunspor’u ağırlayacak.

YARIN OYNANACAK MAÇLAR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta yarın da 4 maç oynanacak. Yarın ki maçların programı ise şu şekilde;

06.10.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş.

06.10.2024 19:00 Karaman Futbol Kulübü - Ankara Demirspor

06.10.2024 19:00 Turkısh Oıl Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Somaspor

06.10.2024 19:00 Çimentaş Elazığspor - Menemen Futbol Kulübü