TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan 3. hafta ile devam etti. Liderin el değiştirdiği 3. haftada dikkat çeken istatistikler de ortaya çıkmaya başladı.

3. hafta itibari ile 2. Lig Kırmızı Grup’ta 9 takım henüz mağlubiyetle tanışmadı. Henüz mağlubiyet almayan takımlar ilk 9 sırayı paylaştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta henüz mağlubiyet almayan takımlar şu şekilde sıralandı;

Menemen Futbol Kulübü, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Motolux 68 Aksarayspor, Çimentaş Elazığspor, Bucaspor 1928, Serik Belediyespor, Ankara Demirspor, Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü ve Giresunspor.