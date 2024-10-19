Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan 8. hafta maçları ile devam edecek.

Her hafta çekişmeli maçlara sahne olan Kırmızı Grup’ta bu hafta da birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

Kırmızı Grup’ta 8. hafta perdesi bugün oynanacak olan 2 maçla açılacak. Bugün oynanacak 2 maç da saat 15.30’da başlayacak.

Kırmızı Grup’ta günün maçlarında Nazilli Spor A.Ş. - Ankara Demirspor’u, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ise Bucaspor 1928’i konuk edecek.

Nazilli Spor A.Ş. 4 puanla 17. sırada yer alırken, karşılaşacağı rakibi Ankara Demirspor 13 puanla 5. sırada bulunuyor.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ise 8 puanla 10. sırada yer bulurken, konuk edeceği Bucaspor 1928 ise 16 puanla 3. sırada ve zirve mücadelesi veriyor.