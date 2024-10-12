Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan sürüyor. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin, deplasmanda Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile karşılaşacağı haftada zorlu maçlar oynanacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 7. haftasında 8 maç yarın (Pazar), 1 maç ise Pazartesi günü oynanacak.

Yarın saat 15.00’te 4 maç oynanacak. Bu maçlarda Motolux 68 Aksarayspor - Çimentaş Elazığspor, Merkür Jet Erbaaspor - Nazilli Spor A.Ş., Ankara Demirspor - Belediye Derince Spor ve Serik Belediyespor ile de Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK deplasmanda saat 15.30’da Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile karşılaşacak.

15.30’da başlayacak bir diğer maç ise Somaspor - Karaman Futbol Kulübü arasında oynanacak.

Günün son maçları saat 19.00’da başlayacak. Bu maçlarda Giresunspor - Menemen Futbol Kulübü ve Bucaspor 1928 - Karacabey Belediye Spor A.Ş. karşı karşıya gelecek.

Haftanın son maçı ise pazartesi günü Diyarbekir Spor A.Ş. - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. arasında oynanacak.