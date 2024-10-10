Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin de yer aldığı Nesine 2. Lig Kırmızı Grup, heyecan dolu maçlara sahne oluyor.

Birçok takımın iddialı olduğu grupta Artı Değer Van Spor FK de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Lige iyi bir başlangıç yapmasına rağmen 3. hafta itibari talihsiz sonuçlar alan Artı Değer Van Spor FK, yeniden galibiyet serisi yakalayarak zirvenin ortağı olmanın hesaplarını yapıyor.

Artı Değer Van Spor’un çıkış aradığı grupta zirvedeki takımlar istatistikleri ile dikkat çekiyor.

GRUPTA 4 NAMAĞLUP TAKIM VAR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 4 takım 6. hafta itibari ile namağlup unvanını koruyor. 16 puanla lider durumda bulunan Motolux 68 Aksarayspor, yine 16 puanla 2. sırada bulunan Menemen Futbol Kulübü, 14 puanla 3. sırada yer alan Serik Belediyespor ve 12 puanla 6. sırada bulunan Ankara Demirspor’un bu sezon ligde henüz yenilgileri bulunmuyor. Söz konusu 4 takım namağlup unvanlarını koruyor.

EN ÇOK GOL ATAN 3 TAKIM

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 6 maçlık periyotta en çok gol atan 3 takım, puan sıralamasında ilk 3’te yer alıyor. Lider Motolux 68 Aksarayspor 6 maçta 14 gol atarken, 2. sıradaki Menemen Futbol Kulübü 13 gol ve 3. sıradaki Serik Belediyespor ise 10 gol kaydederek, 6 haftalık periyotta en çok gol kaydeden 3 takım oldu.

EN AZ GOL YİYEN 3 TAKIM

Kırmızı Grup’ta en az gol yiyen 3 takım ise şu şekilde sıralanıyor; Motolux 68 Aksarayspor (3 gol), Menemen Futbol Kulübü (3 gol) ve Ankara Demirspor (3 gol).

2 TAKIM HENÜZ GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 6. hafta sonunda 2 takım ise henüz galibiyetle tanışamadı. 3 puanla 16. sırada yer alan Belediye Derince Spor ve 1 puanla son sırada bulunan Diyarbekir Spor A.Ş.’nin bu sezon ligde henüz galibiyeti yok.

VAN SPOR’UN KARNESİ

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 6 haftalık periyotta Artı Değer Van Spor FK ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 7 kez rakip fileleri havalandıran Artı Değer Van Spor FK kalesinde ise 6 gol gördü. Temsilcimiz, 8 puanla 8. sırada yer alıyor.