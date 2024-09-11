Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta lig heyecanı 3. hafta maçları ile devam edecek.

İlk 2 haftada ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Artı Değer Van Spor FK, ligin 3. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.

Artı Değer Van Spor FK, ligin ilk 2 haftasında sahadan galibiyetle ayrılırken, ev sahibi ekip Giresunspor da 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan topladı ve 2. hafta itibari ile 8. sırada yer aldı.

İki yenilgisiz takımın karşı karşıya geleceği maç 15 Eylül Pazar günü Çotanak Spor Kompleksinde oynanacak ve mücadele saat 19.00’da başlayacak.

KIRMIZI GRUP’TA HAFTANIN DİĞER MAÇLARI ŞU ŞEKİLDE

14.09.2024 15:30 Diyarbekir Spor A.Ş. - Serik Belediyespor

14.09.2024 16:00 Ankara Demirspor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

14.09.2024 19:00 Çimentaş Elazığspor - Nazilli Spor A.Ş.

15.09.2024 16:00 Motolux 68 Aksarayspor - Karaman Futbol Kulübü

15.09.2024 16:00 Merkür Jet Erbaaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

15.09.2024 16:30 Arnavutköy Belediyesi FSK - Turkish Oil Yeni Mersin İ.Yurdu Futbol A.Ş.

15.09.2024 16:30 Somaspor - Bucaspor 1928

15.09.2024 19:00 Menemen Futbol Kulübü - Belediye Derince Spor

15.09.2024 19:00 Giresunspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü