Kıraç galvaniz'den milyonların peşinden koşacağı dev halka arz! katılım endeksine uygun mu? kaç lot alabileceksiniz? detaylar şok edecek!

sermaye piyasası kurulunun (spk) onayını alan kıraç galvaniz telekomünikasyon, yatırımcıların adeta aklını başından alacak bir halka arz süreci başlatıyor! bu devasa halka arzda, kıraç galvaniz’in satışa sunduğu 45 milyon nominal değerli pay, tam 24 tl sabit fiyattan satışa çıkıyor. milyonlarca yatırımcı, bu büyük fırsattan yararlanmak için sıraya girerken, herkesin aklındaki tek soru: kaç lot alabilirim?

halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda işlem görecek, ne kadar lot düşecek? tüm detaylar açıklığa kavuşuyor! bu süreçte bireysel yatırımcılar için %60, kurumsal yatırımcılar için %40'lık bir dilim ayrıldı. eğer tüm paylar satılırsa, kıraç galvaniz’in halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar tl’yi bulacak, ve halka açıklık oranı %26,47 olacak.

ama hepsi bu kadar değil! kıraç galvaniz’in sahipleri kimler, bu devasa büyüklükteki şirket hangi bankalar aracılığıyla halka arz ediliyor? a1 capital menkul değerler’den iş yatırım’a kadar geniş bir konsorsiyum, bu büyük yatırım fırsatını yatırımcılarla buluşturuyor.

katılım yoğunluğu tahminleri ise akılları zorlayacak cinsten! 400 bin katılımda 68 lot, 1 milyon katılımda 27 lot, 2 milyon katılımda ise sadece 14 lot alabileceksiniz! bu oranlar, kıraç galvaniz’in ne kadar yoğun bir taleple karşılaşacağının göstergesi.

bu halka arz, sadece bir yatırım fırsatı değil, aynı zamanda kıraç galvaniz telekomünikasyon’un büyüklüğünü ve gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. eğer siz de bu devasa fırsattan yararlanmak istiyorsanız, elinizi çabuk tutun! çünkü bu fırsat kaçırılırsa, bir daha böyle bir şansı bulmak çok zor olabilir!