Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selda Hanım Kimdir, Kaç Yaşında?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi hergün ekranların vazgeçilmez programında yarışan yarışmacılar hünerlerini sergiliyorlar. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı programın yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor. Peki yeni hafta yarışmacılarından Selda kimdir, kaç yaşında?

Kim Kimdir? 24.10.2022, 16:33 25.10.2022, 15:45
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selda Hanım Kimdir, Kaç Yaşında?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi hergün ekranların vazgeçilmez programında yarışan yarışmacılar hünerlerini sergiliyorlar. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı programın yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor. Peki yeni hafta yarışmacılarından Selda kimdir, kaç yaşında?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 

SELDA HANIM KİMDİR?

36 yaşında aslen İstanbul'lu olan yarışmacı Selda hanım özgüveniyle dikkat çekti.

Çok fazla hamarat olduğunu iddia eden Selda hanım daha önce aşçılık mesleğiyle ilgilenmiş. Kendine bir hayli güvenen yarışmacı kazanacağını iddia ediyor.

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