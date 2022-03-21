Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özge hanım kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu haftaki yarışmacılarda zorlu rakipler. Birbirinden güzel yemeklerin yapıldığı güzel dostlukların kurulduğu programda bu hafta neler olacak? Yeni yarışmacılar kimler?

Özge hanım kimdir?

İlk hafta yarışmacılarından olan Özge hanım farklı giyimiyle diğer yarışmacılar tarafından konuşuldu. Özge hanım yarışmaya yemek yemek için katıldığını da dile getirince ilginç karşılandı.

Yarışmacılar içinde en iddialı konuşan yarışmacı güzel yemekler yapacağını birinciliği alacağını sürekli söylüyor.

Başarısıyla pratikliğiyle kendini anlatan yarışmacı kazanacak mı? Kaçar puan alacak?