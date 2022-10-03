Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özdemir Kimdir?

Ekranların sevilerek seyredilen programının yarışmacılarının da kim olduğu merakla araştırılıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları kimler?

Kim Kimdir? 03.10.2022, 16:34 03.10.2022, 16:56
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özdemir Kimdir?

Ekranların sevilerek seyredilen programının yarışmacılarının da kim olduğu merakla araştırılıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları kimler?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 

ÖZDEMİR KİMDİR?

24 yaşındaki aslen Burdur'lu olan yarışmacı haftaya iddialı başladı yarışmacının yemeklerinin iyi derecede olması akıllara kazanacağı ihtimalini getiriyor. Bakalım Özdemir bey zorlu yarışmayı kazanacak mı?

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