Zuhal Topal'la Yemekteyiz Leyla Kimdir?

Ekranların en zorlu, en heyecanlı yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta farklı farklı yarışmacıların yarıştığı programda yarışmacılarda izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki yeni hafta yarışmacılarından Leyla kimdir?

Kim Kimdir? 03.10.2022, 16:26 03.10.2022, 16:38
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Leyla Kimdir?

Ekranların en zorlu, en heyecanlı yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta farklı farklı yarışmacıların yarıştığı programda yarışmacılarda izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki yeni hafta yarışmacılarından Leyla kimdir?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

LEYLA HANIM KİMDİR?

26 yaşındaki Trabzon'lu yarışmacı haftaya oldukça iddialı başladı. Kendine ve yemeklerine güvenen hamarat yarışmacının günü merakla bekleniyor.

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