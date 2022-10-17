Zuhal Topal'la Yemekteyiz Işıl Hanım Kimdir?

Ekranların sevilerek seyredilen programının yarışmacılarının da kim olduğu merakla araştırılıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları kimler?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

IŞIL HANIM KİMDİR?

24 yaşındaki aslen Burdur'lu olan yarışmacı haftaya iddialı başladı yarışmacının yemeklerinin iyi derecede olması akıllara kazanacağı ihtimalini getiriyor. Bakalım Işıl hanım zorlu yarışmayı kazanacak mı?