Zuhal Topal'la Yemekteyiz Günün Menüsü 10 Ocak Pazartesi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması her hafta daha heyecanlı ve zorlu geçiyor. Peki bu haftaki konukları kimler? Bu hafta hangi menüler yapılacak? Hangi yarışmacı birinci olacak?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Yemeklerde çok iyi olduğunu dile getiren yarışmacının kaç puan alacağını, yemeklerini nasıl yapacağını ve nasıl bir menü sergileyeceğini herkes merak ediyor.

Haftanın Menüsü

Mantı

Tarhana çorbası

Çoban Salatası