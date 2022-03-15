Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülnaz Hanım kimdir?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Birbirinden hamarat yarışmacıların yarıştığı yarışmanın yeni yarışmacıları kimler olacak? Hangi yarışmacı birinci olacak hangi yarışmacılar elenecek?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Birbirinden hamarat yarışmacıların yarıştığı yarışmanın yeni yarışmacıları kimler olacak? Hangi yarışmacı birinci olacak hangi yarışmacılar elenecek?
Gülnaz Hanım Kimdir?
Haftaya iddialı başlayan hamarat yarışmacı diğer yarışmacıların gözünü bir hayli korkuttu.
Peki Gülnaz hanımın menüsünde neler olacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|29
|65
|2. 1461 Trabzon FK
|29
|61
|3. Bodrumspor
|29
|56
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|29
|53
|5. Afjet Afyonspor
|29
|50
|6. Sivas Belediyespor
|29
|50
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|8. Somaspor
|29
|48
|9. Çorum FK
|29
|47
|10. İnegölspor
|29
|44
|11. Ankaraspor
|29
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|29
|36
|13. Serik Belediyespor
|29
|32
|14. Sarıyer
|29
|31
|15. Diyarbekirspor
|29
|29
|16. Adıyaman FK
|29
|29
|17. Turgutluspor
|29
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|29
|24
|19. Kahramanmaraşspor
|29
|17
|20. Niğde Anadolu FK
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|29
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
|13. Sivasspor
|29
|37
|14. Gaziantep FK
|29
|37
|15. Kasımpaşa
|29
|35
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|26
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17