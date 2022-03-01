Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gökçe hanım kimdir? kaç yaşında?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu haftaki yarışmacılarda zorlu rakipler. Birbirinden güzel yemeklerin yapıldığı güzel dostlukların kurulduğu programda bu hafta neler olacak? Yeni yarışmacılar kimler?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu haftaki yarışmacılarda zorlu rakipler. Birbirinden güzel yemeklerin yapıldığı güzel dostlukların kurulduğu programda bu hafta neler olacak? Yeni yarışmacılar kimler?
Gökçe hanım kimdir?
İlk hafta yarışmacılarından olan Gökçe hanım farklı giyimiyle diğer yarışmacılar tarafından konuşuldu. Gökçe hanım yarışmaya yemek yemek için katıldığını da dile getirince ilginç karşılandı.
Yarışmacılar içinde en iddialı konuşan yarışmacı güzel yemekler yapacağını birinciliği alacağını sürekli söylüyor.
Başarısıyla pratikliğiyle kendini anlatan yarışmacı kazanacak mı? Kaçar puan alacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|27
|59
|2. 1461 Trabzon FK
|27
|55
|3. Bodrumspor
|27
|53
|4. Sivas Belediyespor
|27
|49
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|27
|49
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|27
|46
|7. Somaspor
|27
|45
|8. Afjet Afyonspor
|27
|44
|9. Çorum FK
|27
|44
|10. İnegölspor
|27
|38
|11. Ankaraspor
|27
|37
|12. Etimesgut Belediyespor
|27
|36
|13. Serik Belediyespor
|27
|31
|14. Diyarbekirspor
|27
|29
|15. Adıyaman FK
|27
|29
|16. Sarıyer
|27
|28
|17. Turgutluspor
|27
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|27
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|27
|16
|20. Niğde Anadolu FK
|27
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Gençlerbirliği
|26
|33
|13. Tuzlaspor
|24
|31
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Aston Villa
|25
|30
|13. Leicester City
|23
|27
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|24
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17