Zuhal Topal'la Yemekteyiz Furkan bey kimdir?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması hafta içi her gün seyircileriyle buluşuyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yarışmaya iddialı hamarat yarışmacılar katılıyor. Peki bu haftaki konuklar kimler, hangi menüler yapılacak, bu hafta nasıl geçecek?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması hafta içi her gün seyircileriyle buluşuyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yarışmaya iddialı hamarat yarışmacılar katılıyor. Peki bu haftaki konuklar kimler, hangi menüler yapılacak, bu hafta nasıl geçecek?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Furkan Bey Kimdir?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni yarışmacıları merak ediliyor.
Yeni yarışmacılardan 25 yaşındaki Furkan bey sakinliğiyle de dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İddialı yarışmacının nasıl bir menü tercih edeceği diğer yarışmacılar tarafından merakla bekleniyor. Bakalım Furkan beyin puanı ne olacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|33
|74
|2. 1461 Trabzon FK
|33
|67
|3. Bodrumspor
|33
|64
|4. Sivas Belediyespor
|33
|57
|5. Afjet Afyonspor
|33
|56
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|33
|56
|7. Çorum FK
|33
|55
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|32
|53
|9. Somaspor
|32
|49
|10. İnegölspor
|33
|49
|11. Ankaraspor
|33
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|33
|40
|13. Diyarbekirspor
|33
|38
|14. Serik Belediyespor
|33
|36
|15. Sarıyer
|33
|36
|16. Adıyaman FK
|33
|35
|17. Turgutluspor
|33
|31
|18. Ergene Velimeşespor
|33
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|33
|22
|20. Kahramanmaraşspor
|33
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Beşiktaş
|31
|47
|8. Hatayspor
|30
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|28
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18