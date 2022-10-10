Zuhal Topal'la Yemekteyiz Turan Bey Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı yemek programında yarışmacıların da kimler olduğu merakla araştırılıyor. Peki yeni yarışmacılardan Turan bey kimdir?

Kim Kimdir? 10.10.2022, 17:48 10.10.2022, 17:49
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Turan Bey Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı yemek programında yarışmacıların da kimler olduğu merakla araştırılıyor. Peki yeni yarışmacılardan Turan bey kimdir?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 

TURAN BEY KİMDİR?

30 yaşında olan yarışmacı yarışmaya Bursa'dan katılıyor. Yemeklerinin lezzetli olduğunu sürekli dile getiren yarışmacının günündeki performansı merakla bekleniyor.

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9. Fulham 9 11
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