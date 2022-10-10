Zuhal Topal'la Yemekteyiz Turan Bey Kimdir?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı yemek programında yarışmacıların da kimler olduğu merakla araştırılıyor. Peki yeni yarışmacılardan Turan bey kimdir?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı yemek programında yarışmacıların da kimler olduğu merakla araştırılıyor. Peki yeni yarışmacılardan Turan bey kimdir?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ
TURAN BEY KİMDİR?
30 yaşında olan yarışmacı yarışmaya Bursa'dan katılıyor. Yemeklerinin lezzetli olduğunu sürekli dile getiren yarışmacının günündeki performansı merakla bekleniyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|7
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|8
|16
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Antalyaspor
|8
|7
|16. Hatayspor
|8
|7
|17. Karagümrük
|8
|6
|18. Sivasspor
|8
|4
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Boluspor
|7
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
|8. Sakaryaspor
|8
|12
|9. Manisa FK
|7
|11
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|7
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|8
|8
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Leicester City
|9
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4