Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuğba Kimdir?

Ekranların en zorlu, en heyecanlı yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta farklı farklı yarışmacıların yarıştığı programda yarışmacılarda izleyiciler tarafından merak ediliyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

TUĞBA HANIM KİMDİR?

26 yaşındaki Trabzon'lu yarışmacı haftaya oldukça iddialı başladı. Kendine ve yemeklerine güvenen hamarat yarışmacının günü merakla bekleniyor.