Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuba hanım kimdir? kaç yaşında?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu haftaki yarışmacılarda zorlu rakipler. Birbirinden güzel yemeklerin yapıldığı güzel dostlukların kurulduğu programda bu hafta neler olacak? Yeni yarışmacılar kimler?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu haftaki yarışmacılarda zorlu rakipler. Birbirinden güzel yemeklerin yapıldığı güzel dostlukların kurulduğu programda bu hafta neler olacak? Yeni yarışmacılar kimler?
Tuba Kimdir?
Yarışmacılar içinde en iddialı konuşan yarışmacı güzel yemekler yapacağını birinciliği alacağını sürekli söylüyor.
Başarısıyla pratikliğiyle kendini anlatan yarışmacı kazanacak mı? Kaçar puna alacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|17
|39
|2. Hekimoğlu Trabzon
|17
|37
|3. Sivas Belediyespor
|17
|31
|4. Afjet Afyonspor
|17
|31
|5. Çorum FK
|17
|31
|6. Bodrumspor
|17
|30
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|17
|30
|8. Ankaraspor
|17
|29
|9. Somaspor
|17
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|17
|26
|11. İnegölspor
|17
|24
|12. Serik Belediyespor
|17
|23
|13. Turgutluspor
|17
|21
|14. Etimesgut Belediyespor
|17
|20
|15. Diyarbekirspor
|17
|19
|16. Sarıyer
|17
|15
|17. Adıyaman FK
|17
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|17
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|17
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Karagümrük
|16
|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Giresunspor
|16
|19
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|16
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|15
|31
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|16
|23
|9. Gençlerbirliği
|16
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|15
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Altınordu
|16
|16
|18. Denizlispor
|15
|15
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Aston Villa
|17
|22
|10. Wolverhampton
|16
|21
|11. Brentford
|16
|20
|12. Brighton
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Southampton
|16
|16
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|17
|10