Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şengül Hanım kimdir? kaç yaşında? nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Birbirinden hamarat yarışmacıların yarıştığı yarışmanın yeni yarışmacıları kimler olacak? Hangi yarışmacı birinci olacak hangi yarışmacılar elenecek?

Şengül Hanım Kimdir?

Haftaya iddialı başlayan hamarat yarışmacı diğer yarışmacıların gözünü bir hayli korkuttu.

Peki Melike hanımın menüsünde neler olacak?