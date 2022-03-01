Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seda hanım kimdir? kaç yaşında? nereli?

Zuhal Topal programı tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden hamarat yarışmacıların katıldığı yarışmanın sonucuda merak ediliyor. Peki bu haftaki yarışmacıları kimler hangi şehirde yemekler yapılacak?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seda Hanım Kimdir?

Seda hanım çok iddialı olduğunu söylüyor.

Yemekle arasının çok iyi olduğunu mutfakta iyi olduğunu söyleyen yarışmacı dikkatleri üzerine topladı.