Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşat Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi hergün ekranların vazgeçilmez programında yarışan yarışmacılar hünerlerini sergiliyorlar. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı programın yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

REŞAT KİMDİR?

26 yaşında aslen İstanbul'lu olan yarışmacı özgüveniyle dikkat çekti.

Çok fazla hamarat olduğunu iddia eden Reşat daha önce aşçılık mesleğiyle ilgilenmiş. Kendine bir hayli güvenen yarışmacı kazanacağını iddia ediyor.