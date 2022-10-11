Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu 11 Ekim Salı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı hafta içi her gün ekranların en çok izlenen programı olmayı başardı. Her hafta yeni yarışmacıların yarıştığı programın yeni konukları merak ediliyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

11 Ekim Salı Puan Durumu

Henüz yarışmacıların puanı açıklanmadı.