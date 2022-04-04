Zuhal Topal'la Yemekteyiz Naz hanım kimdir?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu haftaki yarışmacılarda zorlu rakipler. Birbirinden güzel yemeklerin yapıldığı güzel dostlukların kurulduğu programda bu hafta neler olacak? Yeni yarışmacılar kimler?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu haftaki yarışmacılarda zorlu rakipler. Birbirinden güzel yemeklerin yapıldığı güzel dostlukların kurulduğu programda bu hafta neler olacak? Yeni yarışmacılar kimler?
Naz hanım kimdir?
26 yaşındaki Naz hanım ilk hafta yarışmacılarından oldu. Naz hanım yarışmaya iddialı başladı.
Yarışmacılar içinde en iddialı konuşan yarışmacı güzel yemekler yapacağını birinciliği alacağını sürekli söylüyor.
Başarısıyla pratikliğiyle kendini anlatan yarışmacı kazanacak mı? Kaçar puan alacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|33
|74
|2. 1461 Trabzon FK
|33
|67
|3. Bodrumspor
|33
|64
|4. Sivas Belediyespor
|33
|57
|5. Afjet Afyonspor
|33
|56
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|33
|56
|7. Çorum FK
|33
|55
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|32
|53
|9. Somaspor
|32
|49
|10. İnegölspor
|33
|49
|11. Ankaraspor
|33
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|33
|40
|13. Diyarbekirspor
|33
|38
|14. Serik Belediyespor
|33
|36
|15. Sarıyer
|33
|36
|16. Adıyaman FK
|33
|35
|17. Turgutluspor
|33
|31
|18. Ergene Velimeşespor
|33
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|33
|22
|20. Kahramanmaraşspor
|33
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Beşiktaş
|31
|47
|8. Hatayspor
|30
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|28
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18