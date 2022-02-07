Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması hafta içi her gün seyircileriyle buluşuyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yarışmaya iddialı hamarat yarışmacılar katılıyor. Peki bu haftaki konuklar kimler, hangi menüler yapılacak, bu hafta nasıl geçecek?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Naim Bey Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni yarışmacıları merak ediliyor.

Assolist olan Naim bey haftanın birincisi ve yarışmanın birinci olacağını iddia ediyor.

Yeni yarışmacılardan Naim bey sakinliğiylede dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İddialı yarışmacının nasıl bir menü tercih edeceği diğer yarışmacılar tarafından merakla bekleniyor. Bakalım Naim beyin puanı ne olacak?