Zuhal Topal'la Yemekteyiz Muratcan Kimdir?

Ekranların sevilerek seyredilen programının yarışmacılarının da kim olduğu merakla araştırılıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları kimler?

Kim Kimdir? 28.09.2022, 13:54 28.09.2022, 14:48
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Muratcan Kimdir?

Ekranların sevilerek seyredilen programının yarışmacılarının da kim olduğu merakla araştırılıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları kimler?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 

MURATCAN KİMDİR?

24 yaşındaki aslen Burdur'lu olan yarışmacı haftaya iddialı başladı yarışmacının yemeklerinin iyi derecede olması akıllara kazanacağı ihtimalini getiriyor. Bakalım Muratcan bey zorlu yarışmayı kazanacak mı?

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