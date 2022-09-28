Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melek Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı yemek programında yarışmacıların da kimler olduğu merakla araştırılıyor.

Kim Kimdir? 28.09.2022, 14:00 28.09.2022, 14:49
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melek Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı yemek programında yarışmacıların da kimler olduğu merakla araştırılıyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 

MELEK HANIM KİMDİR?

30 yaşında olan yarışmacı yarışmaya Bursa'dan katılıyor. Yemeklerinin lezzetli olduğunu sürekli dile getiren yarışmacının günündeki performansı merakla bekleniyor.

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