Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Ekim Cuma

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı hafta içi her gün ekranların en çok izlenen programı olmayı başardı. Her hafta yeni yarışmacıların yarıştığı programın yeni konukları merak ediliyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

7 Ekim Cuma Puan Durumu

Henüz yarışmacıların puanı açıklanmadı.